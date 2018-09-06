Новая эра Burberry началась

Отныне британская марка не будет уничтожать непроданную продукцию и откажется от использования меха.

Руководство британского дома моды объявило о решении больше не уничтожать непроданную продукцию. Кроме того, марка Burberry откажется от использования натурального меха и собирается снять с продажи вещи, в которых он присутствует. Так бренд собирается доказать, что ответственно подходит к вопросам производства и утилизации. В компании уже введена практика вторичного использования, ремонта или переработки нереализованных товаров. Кроме того, подписано соглашение с компанией Elvis & Kresse, которая поможет марке в течение ближайших пяти лет переработать и использовать 120 тонн обрезков кожи.