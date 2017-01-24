Вход
ADV
Интересно
Dirk Bikkembergs (11)
Все сюжеты
fashion reporter

Новая глава в книге бренда DIRK BIKKEMBERGS

  • 89
  • 0
  • 24 Января 201719:09
Сюжеты: Dirk Bikkembergs, Осень-зима 2017-18

Показ Dirk Bikkembergs осень-зима 2017-18 стал не только новой главой в истории марки, но и удачным дебютом британского дизайнера Ли Вуда на посту креативного директора бренда.

Мужчина DIRK BIKKEMBERGS, в понимании Ли, смелый и самодостаточный.  Он одинаково легко демонстрирует шедевры портновского мастерства и экстравагантные, фактически этнические образы. Выразительные силуэты, определяемые строгими линиями в армейском стиле, сочетают в себе простоту и классику. Идеально скроенные жакеты и брюки из плотного трикотажа, текстурного и тактильного, приобретают объем. Эффект «изнанки», непокорные штрихи в виде беспорядочной шерстяной бахромы и стробящих узоров,  искажают общую строгость, а большие карманы отвечают за функциональность и  визуальное наполнение. Коллекция Осень-Зима 2017-18  - это микс из качественных тканей, таких как камвольная шерсть, кашемир, технический нейлон и грубо обработанный хлопок, и лаконичных цветов: бежевого, серого, синего, черного и белого.

Достоинство, статность и непринужденность сопровождают мужчину DIRK BIKKEMBERGS в путешествии сквозь сезоны, помогая преодолевать любые трудности.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru