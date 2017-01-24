Новая глава в книге бренда DIRK BIKKEMBERGS

Показ Dirk Bikkembergs осень-зима 2017-18 стал не только новой главой в истории марки, но и удачным дебютом британского дизайнера Ли Вуда на посту креативного директора бренда.

Мужчина DIRK BIKKEMBERGS, в понимании Ли, смелый и самодостаточный. Он одинаково легко демонстрирует шедевры портновского мастерства и экстравагантные, фактически этнические образы. Выразительные силуэты, определяемые строгими линиями в армейском стиле, сочетают в себе простоту и классику. Идеально скроенные жакеты и брюки из плотного трикотажа, текстурного и тактильного, приобретают объем. Эффект «изнанки», непокорные штрихи в виде беспорядочной шерстяной бахромы и стробящих узоров, искажают общую строгость, а большие карманы отвечают за функциональность и визуальное наполнение. Коллекция Осень-Зима 2017-18 - это микс из качественных тканей, таких как камвольная шерсть, кашемир, технический нейлон и грубо обработанный хлопок, и лаконичных цветов: бежевого, серого, синего, черного и белого.

Достоинство, статность и непринужденность сопровождают мужчину DIRK BIKKEMBERGS в путешествии сквозь сезоны, помогая преодолевать любые трудности.