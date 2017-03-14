Новая информация о выставке Comme des Garcons

На днях музей Мет провел пресс-конференцию с Рэй Кавакубо, на которой дизайнер поделилась новыми подробностями о предстоящей ретроспективной выставке.

Теперь мы знаем, что экспозиция проекта Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art of the In-Between откроет свои двери для широкой публики через пару дней после традиционного мероприятия Met Gala. Как известно, «Оскар» модной индустрии проходит в первый понедельник мая, а значит, посетить выставку можно будет уже с 4 мая этого года. Продлится ретроспектива до 4 сентября и немного пересечется с другой выставкой, посвященной Иву Сен-Лорану.

Пространство разделится на восемь секций: Мода/Анти-Мода, Дизайн/Не-Дизайн, Модель/Собрание, Тогда/Теперь, Высокое/Низкое, Я/Другие, Объект/Предмет и Одежда/Не-Одежда. Центром экспозиции станут коллекции Comme des Garcons, представленные за последние восемь сезонов. Цель выставки продемонстрировать, как меняется стиль работы Кавакубо от одежды к скульптуре и ее восприятие моды с течением времени.