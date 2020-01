Новая кампания и новые амбассадоры Crocs

Компания Crocs объявила о запуске международной маркетинговой кампании Come As You Are, лицами которой стали мировые знаменитости. В этом году кампания проводится уже в четвёртый раз: традиционно бренд анонсирует новых звёздных партнёров и представляет инновационные продукты, которые поступят в продажу в начале 2020 года.

Новыми амбассадорами Crocs стали: актриса, модель и посол доброй воли ЮНИСЕФ Приянка Чопра-Джонас и Ян Ми, знаменитая китайская актриса. Они присоединились к звездному составу кампании Come As You Are, лицами которой уже являются американская певица и актриса Зои Дешанель, а также южнокорейская актриса и участница группы Gugudan Ким Седжон и японская актриса и модель Судзу Хиросэ. В этом году знаменитостей вновь объединит любовь к комфорту: вдохновленные новинками Crocs, они на своем собственном примере докажут, что можно быть самим собой, наслаждаться удобством и выглядеть стильно. И всё это – одновременно!

В этом году участниками Come As You Are станут не только знаменитости, но и те, кого по праву можно назвать единственными в своем роде (One-Of-A-Kinds). Благодаря этим людям кампания будет ещё больше сфокусирована на теме индивидуальности. Концепция One-Of-A-Kinds заключается в том, что лицами бренда могут быть люди совершенно разного возраста и происхождения, с различными взглядами, ориентацией и физическими особенностями. В Crocs каждый человек может чувствовать себя комфортно, оставаясь собой и подчеркивая свою уникальность. В 2020 году в съемках в рамках кампании приняли участие особенные модели и инфлюенсеры. Через социальные сети они будут вовлекать широкую аудиторию в мир Crocs.

«Come As You Are уже четыре года: за это время мы поняли, что главный посыл кампании становится всё более актуальным. Мы обращаемся ко всем, кто любит Crocs: наслаждайтесь тем, что вы – особенные, и гордитесь своей уникальностью, – говорит директор по маркетингу Crocs Теренс Рейли. – Наши новые звёздные амбассадоры и люди самой разной внешности, участвующие в кампании, идеально дополняют друг друга, мотивируя каждого человека целиком и полностью принимать себя».

Наряду с идеями кампании Come As You Are, Crocs сфокусируется на лидерстве в сфере инновационной комфортной обуви: в 2020 году бренд представит новые ультрамодные модели. Must-have этой весны – женские босоножки на танкетке Crocs Brooklyn Wedge. Особенностью модели наряду с технологичной стелькой LiteRide™, обеспечивающей высокую степень комфорта, станут удобные застёжки и невесомый силуэт. Модель будет доступна в разных цветах и с различной высотой танкетки, что позволит сочетать обувь с любой вещью в гардеробе.

Этой весной, помимо Brooklyn Wedge, Crocs cделает акцент на: