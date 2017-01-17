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Артем Кузелев

Новая кампания Louis Vuitton Series 6. Весна-лето, 2017

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  • 17 Января 201722:54
Сюжеты: Louis Vuitton, Рекламные кампании

Парижский дом моды представил новую серию снимков рекламной кампании будущего сезона.

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  • Louis Vuitton Series 6. Весна-лето, 2017

На этот раз знаменитый фотограф Брюс Вебер выбрал в качестве своих муз актрис и моделей Мишель Уильямс, Дженнифер Коннелли, Адель Экзаркопулос, Сашу Лейн. Вебер запечатлел девушек на фоне городских пейзажей Парижа и его окрестностей. Основной локацией для фотосессии послужил романтичный и поэтичный остров Сен-Луи. Здесь героини кампании представили не только одежду, но и аксессуары из весенне-летней коллекции этого года.

О самой коллекции креативный директор дома Николя Гескьер сказал: «Париж – душа этой коллекции; город из двух половин – Левого и Правого берегов; город, который испытал на себе влияние всех художественных движений. Это ода утонченной, интеллектуальной, оригинальной и свободной духом парижанке».

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