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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (245)
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Артем Кузелев

Новая капсульная коллекция Karl Lagerfeld

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  • 26 Мая 201713:51
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Неутомимый трудоголик Карл Лагерфельд представил новую каспулу, в которой нашло отражение его увлечение фотографией.

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  • Капсульная коллекция Karl the Photographer

Как известно, Карл работает не только как дизайнер, но и в качестве фотографа. Этот свой талант Лагерфельд решил сделать центральной темой новой коллекции марки Karl Lagerfeld. Капсула получила говорящее название Karl the Photographer и уже поступила в магазины и онлайн-бутик бренда.

Новую линейку составили атласные бомберы, шелковые блузы, футболки, платья и джинсы в монохромной гамме. Кроме того, в капсуле присутствуют аксессуары: сумки и клатчи, выполненные в виде фотоаппаратов, а также брелоки, чехлы для смартфонов и платки. Все предметы украшены забавными принтами на тему увлечения Карла. Цены варьируются от 25 до 325 евро.

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