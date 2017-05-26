Новая капсульная коллекция Karl Lagerfeld

Неутомимый трудоголик Карл Лагерфельд представил новую каспулу, в которой нашло отражение его увлечение фотографией.

1 / 30 Капсульная коллекция Karl the Photographer



























































Как известно, Карл работает не только как дизайнер, но и в качестве фотографа. Этот свой талант Лагерфельд решил сделать центральной темой новой коллекции марки Karl Lagerfeld. Капсула получила говорящее название Karl the Photographer и уже поступила в магазины и онлайн-бутик бренда.

Новую линейку составили атласные бомберы, шелковые блузы, футболки, платья и джинсы в монохромной гамме. Кроме того, в капсуле присутствуют аксессуары: сумки и клатчи, выполненные в виде фотоаппаратов, а также брелоки, чехлы для смартфонов и платки. Все предметы украшены забавными принтами на тему увлечения Карла. Цены варьируются от 25 до 325 евро.