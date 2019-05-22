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Новая капсульная коллекция Queen Bee от Juicy Couture

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  • 22 Мая 201917:28
Сюжеты: Juicy Couture

База отдыха Juicy: капсула Queen Bee

Настоящей изюминкой данной капсульной коллекции стали эффектные принты и яркие детали имитирующие сочные лесные ягоды, пчел и стрекоз. Queen Bee Juicy – это модный взгляд на total look для увлекательного похода или загородного отдыха. Линейка вдохновлена флорой и фауной, которую запросто можно встретить на лесной прогулке. Нейтральная цветовая палитра, состоит из оттенков выгоревшего хаки Washed Army Green и ангельского розовом Angel, характерной для формы бойскаутов оливковом Boy Scout, нежном лилово-розовом Soft Mauve и черном Pitch Black, разбавляется энергичными акцентами малинового Raspberry, цвета некрашеной шерсти Dorset и мятного Spearmint.

Кокетливые платья, деним с вышивкой и изделия в с накладными карманами создают игривый и непринужденный образ для ближайшего выхода в свет.

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