Новая капсульная коллекция Timberland ReBOTL

Бренд Timberland давно стремится снизить свое влияние на экологию нашей планеты, в то же время продолжая оказывать неизгладимый эффект на индустрию экипировки, предназначенной для времяпрепровождения на открытом воздухе. В новом сезоне бренд двигается дальше в этом направлении, представляя капсульную коллекцию обуви для мужчин ReBOTL: в каждой из моделей используется около 6-10 переработанных пластиковых бутылок.

В капсульной коллекции ReBOTL применяется комбинация легковесной дышащей технологии Recycled Knit с подошвой, изготовленной из переработанных пластиковых бутылок. В линейке представлено пять силуэтов.

Несмотря на то, что бренд Timberland на данный момент уже достиг ряда впечатляющих целей, включая переработку 310 млн пластиковых бутылок для производства обуви, высадку свыше 9 млн деревьев по всему миру и выполнению более миллиона часов общественных работ, он по-прежнему верен своим задачам с прицелом на охрану окружающей среды и установку стандартов экологичной моды.