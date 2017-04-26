Новая капсула Cop.Copine - путешествие из Парижа в Стокгольм

Беспроигрышное сочетание графичных изображений домов Гамла Стана и натуральных тканей белого цвета «связывает» воедино женственные юбки-трапеции и невесомые рубашки свободного кроя с рукавами три четверти, а также лаконичные плотные, на тонких бретелях платья-прямоугольники с боковыми карманами.

Особого внимания заслуживает платье-трапеция с красочным пиксельным принтом, сочетающим белый, черный и насыщенно-голубой цвета, в виде стоящих на воде старых домиков на фоне северного неба.

В той же стилистике выполнены аксессуары, безупречно дополняющие коллекцию: вместительная сумка-шоппер с белым архитектурным принтом и маленький клатч в черном или белом варианте с ярким элементом в виде красного язычка на застежке-молнии.

Узнаваемый стиль французского премиум-бренда Cop.Copine - это благородный минимализм, женственность, авторские принты и акцент на необычном крое. Еще одно важное достоинство бренда – продуманные конструкции всех элементов одежды и идеальная посадка. Каждая модель, как правило, имеет свою собственную «изюминку», которая добавляет дерзости благородной простоте. Создавая коллекции, дизайнеры марки видят перед собой смелую, изысканную и загадочную женщину и черпают вдохновение в путешествиях, каждый сезон открывая для поклонниц бренда новые черты знакомых стран, традиций и культур. Душой коллекций Cop.Copine уже многие годы является креативный директор Мари Жо де Оливейра (Marie Joe de Oliveira), разделяющая страсть основателей бренда к путешествиям и архитектуре.

Официальный интернет-магазин Cop.Copine: https://copcopine.ru.