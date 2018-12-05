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Артем Кузелев

Новая книга Dior посвящена Джанфранко Ферре

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  • 05 Декабря 201814:59
Сюжеты: Dior, Gianfranco Ferrе

Редактор журнала AnOther Александра Фьюри написала для парижского дома моды книгу о периоде его работы под началом знаменитого дизайнера.

Дом моды Dior продолжает серию книг о своих креативных директорах историей о Джанфранко Ферре. Издание Dior by Gianfranco Ferre расскажет о работе марки под руководством итальянского дизайнера с 1989 по 1996 годы. Автором текста стала редактор раздела «Мода» журнала AnOther Magazine Александр Фьюри, а за создание фотографий отвечал Лазиз Амани.

В продажу по всему миру издание поступит 15 января и будет доступно по цене 70 евро.

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