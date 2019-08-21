Новая книга. Еще одна из дома Chanel

Парижская марка анонсировала выход иллюстрированной энциклопедии о последних коллекциях, созданный Карлом Лагерфельдом.

В легендарном доме моды готовятся к выходу новой книги, которая приоткрывает завесу тайны происходящего в его ателье на рю Камбон. В скором времени свет увидит иллюстрированная энциклопедия Chanel, получившая название The Making of a Collection. Рисунки для издания создал Жан-Филипп Дельомм, запечатлевший детали рабочих процессов. Текст для книги написала Летиция Санак, которая в подробностях рассказала о труде, который ежедневно осуществляют сотрудники ателье. Дата релиза еще не назначена, но некоторые иллюстрации марка уже опубликовала.