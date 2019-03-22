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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (271)
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Артем Кузелев

Новая книга о Карле Лагерфельде выйдет в 2021 году

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  • 22 Марта 201911:15
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Публицист и редактор Уильям Миддлтон, сотрудничавший ранее с изданиями WWD и W Magazine, напишет книгу о дизайнере.

Бывший глава парижской редакции WWD и публицист W Magazine Уильям Миддлтон анонсировал нестандартную биографию Карла Лагерфельда. Журналист сотрудничал с Карлом больше 20 лет, и накопленный за это время опыт позволяет взглянуть на историю дизайнера с другой стороны. Некоторое время назад Миддлтон предложил креативному директору Chanel написать эту книгу, однако Лагерфельд отказался. Теперь же автору ничего не мешает рассказать миру о том, как жил и работал кутюрье до того, как стать знаменитым. По предварительным данным, журналист уже подписал контракт с издательством HarperCollins.

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