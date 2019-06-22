Новая книга о Карле Лагерфельде

Публицистка Рафаэле Бакке, пишущая для газеты Le Monde, анонсировала выход своей книги «Кайзер Карл».

Журналистка сообщила, что работа над книгой уже завершена. Рафаэле подчеркивает, что это будет первая максимально полная и точная биография Карла Лагерфельда. Чтобы написать книгу, Бакке изучала огромное количество интервью самого Лагерфельда и его друзей, кроме того, журналистке пришлось и самой общаться с теми, кто близко знал модельера. Сегодня книга появилась в продаже в Европе.