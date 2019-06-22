Вход
ADV



Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (278)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новая книга о Карле Лагерфельде

  • 119
  • 0
  • 22 Июня 201914:50
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Публицистка Рафаэле Бакке, пишущая для газеты Le Monde, анонсировала выход своей книги «Кайзер Карл».

Журналистка сообщила, что работа над книгой уже завершена. Рафаэле подчеркивает, что это будет первая максимально полная и точная биография Карла Лагерфельда. Чтобы написать книгу, Бакке изучала огромное количество интервью самого Лагерфельда и его друзей, кроме того, журналистке пришлось и самой общаться с теми, кто близко знал модельера. Сегодня книга появилась в продаже в Европе.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru