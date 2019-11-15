Новая книга о модной индустрии изнутри

Полин Браун, ранее работавшая на руководящей должности в LVMH, издает книгу о бизнесе в сфере моды и красоты.

Бывшая председательница совета директоров LVMH в Северной Америке написала книгу «Эстетический интеллект: как развить его и использовать в бизнесе и в жизни». В основе повествования Полин Браун междисциплинарный курс «Бизнес эстетики», который она вела в Гарвардской школе бизнеса с 2016 по 2017 годы. Кроме того, Полин передает читателям знания, которые приобрела за 25 лет успешной карьеры сегменте роскоши. Книга также подчеркивает ценность дизайна и моды и рассказывает о том, как вернуть инвестиции тем, кто занят в креативных индустриях.