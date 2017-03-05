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Евгения Загребиль

Новая коллекция SS2017 детского бренда Alisia Fiori

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  • 05 Марта 201710:46

Юная топ-модель Анна Павага представила новую коллекцию детского модного бренда Alisia Fiori.

Ключевые модели коллекции – бархатные платья с белым кружевным жабо, приталенные платья с пышной юбкой, элегантные пальто и школьная форма в ретро-стиле.

Главной философией бренда является воспитание истинного вкуса во всем с самого детства.

Alisia Fiori является приглашенным участником проекта FashionTime Designers, который ежегодно проходит в рамках Mercedes-Benz FashionWeek Russia

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