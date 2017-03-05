Новая коллекция SS2017 детского бренда Alisia Fiori

Юная топ-модель Анна Павага представила новую коллекцию детского модного бренда Alisia Fiori.
Ключевые модели коллекции – бархатные платья с белым кружевным жабо, приталенные платья с пышной юбкой, элегантные пальто и школьная форма в ретро-стиле.
Главной философией бренда является воспитание истинного вкуса во всем с самого детства.
Alisia Fiori является приглашенным участником проекта FashionTime Designers, который ежегодно проходит в рамках Mercedes-Benz FashionWeek Russia
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