Коллекция сумок ARNY PRAHT: авоська как модный шоппер

ARNY PRAHT, СберМаркет и «Авоська дарит надежду» создали «неавоськи» — мини-коллекция аксессуаров из эко-кожи предлагает постпандемийному миру новый взгляд на старый-добрый «советский шоппер». Оплетку из хлопковых шнуров для проекта сделали незрячие люди. В мини-коллекции представлены три «неавоськи» с основой из черной эко-кожи: универсальный серый, солнечно-теплый желтый и травяной зеленый. При выборе цветов дизайнеры ориентировались на два главных цвета 2021-го по версии Pantone — Illuminating и Ultimate Gray, и на фирменный зеленый цвет СберМаркета.

В одну «неавоську» помещается стандартный ноутбук, документы формата А4 и другие нужные вещи — сумка получилась вместительной. Молния надежно защищает содержимое.

30% от выручки с продажи каждого экземпляра пойдут на нужды проекта «Авоська дарит надежду».

Исторически авоськи всегда ассоциировались с походами в магазины. В 1980-х годах в СССР в их производстве в основном были заняты незрячие люди. Проект «Авоська дарит надежду» продолжает традицию и помогает людям с нарушениями зрения получить работу. Они плетут авоськи из разноцветных хлопковых шнуров: такую можно взять с собой в магазин на замену пластиковому пакету.

«Сейчас в проекте “Авоська дарит надежду” заняты около 70 человек с инвалидностью. Из них около 60 – тотально слепые люди, они и плетут авоськи. Задача проекта — обеспечить занятость порядка 6 тысяч человек с тотальной слепотой, уровень безработицы среди которых превышает 95%. Многие из них хотят и могут работать, но возможностей мало. Мы хотим найти и предоставить им такие возможности», — говорит основатель проекта Евгений Рапопорт.

«Мир меняется. Подхватывать и создавать новую реальность — часть нашей работы как современного бренда. Но мы не хотим оставлять в стороне тех, кому это делать чуть сложнее. Вместе мы придумали, как в сегодняшнюю онлайн-эру красиво поддержать символ целой эпохи и команду классных ребят, чьи возможности ограничены. Возможно, мир и не будет прежним, но в нем найдётся место каждому, кто нам дорог и о ком нам хочется позаботится», — рассказывает соосновательница ARNY PRAHT Анна Прахт.

По данным пресс-службы проекта.