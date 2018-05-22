Новая коллекция BAON by Liasan Utiasheva Весна-Лето 2018

Деконструкция, графика, спорт - новое прочтение моды 80-ых в капсульной коллекции BAON by Liasan Utiasheva Весна-Лето 2018 Вдохновение коллекции – запоминающиеся яркие акценты, которые главенствовали в женской и мужской моде 80-ых годов. Буйство красок, геометричные фасоны, широкие ремни и пояса, асимметричные вставки - в новом сезоне BAON снова открывает пространство для экспериментов.

Несмотря на кажущуюся экстравагантность модели из женской линии отлично сочетаются как друг с другом, так и с любыми изделиями из повседневного гардероба. Брюки-бананы со складками или сборками на поясе выполнены в благородных оттенках – голубой, насыщенный синий, марсала. Свободные пиджаки-кимоно, платья в пол, собранные с помощью ремней на талии, придают образу легкость и элегантную небрежность. Конструктивистские нотки прослеживаются в сложном крое блузок, открывающих плечи. Модели привлекают внимание благодаря асимметричным деталям. Платья с рукавами «летучая мышь» и высокими вырезами на подоле напоминают о любимых образах эпохи 80- ых. И, конечно, одна из самых интересных моделей новой коллекции, длинная джинсовая юбка с разрезами по бокам. В новой коллекции BAON by Liasan Utiasheva не забыли и о главном советском атрибуте –спортивный костюм. Модели выполнены в патриотичных цветах: ярко-красный и темно-синий в сочетании с белыми лампасами напоминают форму спортсменов СССР и отвечают последней тенденции, которая не выходит из моды уже не первый сезон.

«Кричащие» 80-е дополняют культовые изделия родом из 60-ых: кожаные мини-шорты, блузки в сочетании с тонкими трикотажными жакетами. Благодаря разнообразной палитре моделей из новой коллекции можно создать практически любой образ – от вечернего и женственного до дерзкого и яркого.

Мужская линия представлена комфортными, стильными моделями, выполненными в соответствии с общим настроением коллекции. Яркие хлопковые футболки алого цвета, модели с оригинальным принтом в виде хэштега, лаконичные черные и красные брюки станут идеальным дополнением гардероба, создать удобный и при этом запоминающийся образ не составит никакого труда.

В капсульной коллекции можно найти оригинальные детские модели. Миниатюрные спортивные костюмы, дизайн которых повторяет взрослые комплекты, позволит маленьким модникам чувствовать себя комфортно в любой ситуации и составить оригинальный образ «mini-me» вместе с мамой или папой.