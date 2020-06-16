Новая коллекция будуарного белья Lacerini "Птичка вольная, когда хочу, тогда и невеста"

"У нашей новой коллекции замысловатое название "Птичка вольная, когда хочу, тогда и невеста". И это особенно актуально сейчас, хотя концепция появилась ещё до карантина", - говорит дизайнер Lacerini Юлия Боброва.

Здесь представлены и классические бельевые комплекты, и кружевной ромпер, и комбинезон, и волшебные будуарные пеньюары. Всё это создано вручную из натурального шёлка, кружева шантильи и драгоценной парчи, с узнаваемым авторским стилем и огромным объемом тонкой ручной работы. Именно это отличает дизайнерское бельё от масс-маркета - в потоке невозможно использовать восхитительную кутюрную люневильскую вышивку или вручную смоделировать пушистое кружево 3D. Такие детали позволительны исключительно небольшим дизайнерским маркам.

Идея коллекции в том, что свадьба - это не конечный пункт единственной заветной цели. Свадьба - это весело и здорово. Но почему такая несправедливость - если не менять мужей, то и свадебный день полагается только один?! Да бросьте! Приятные моменты надо проживать столько раз, сколько хочется, вне зависимости от официального статуса.

Свадебную коллекцию будуарного белья Lacerini создали не для того, чтобы прятать под красивым свадебным платьем. Да что там говорить, этому белью платье вовсе не нужно. Lacerini – это главный наряд невесты в самый романтичный момент свадьбы.

В то время, когда провести традиционную свадьбу невозможно, самая важная её часть - первая брачная ночь - должна быть волшебной. Lacerini предлагает её не откладывать, устраивать в любой момент, столько раз, сколько хочется, а формальности оставить на потом. Птичка – вольная, когда захочет, тогда и невеста!

Фотосессия:

Дизайнер – Юлия Боброва

Фотограф – Анастасия Маркова

Модель – Ангелина Милисова

MUAH – Ольга Токмакова

Ассистент стилиста – Анастасия Белова

Lacerini – дизайнерская марка будуарного нижнего белья, созданная в Санкт-Петербурге в 2009г. дизайнером Юлией Бобровой. Соблазнительные модели бренда создаются вручную из натурального шёлка с использованием кутюрных техник вышивки и кружева ручной работы. Благодаря дизайну с WOW-эффектом, Lacerini не предполагает повседневного ношения под джинсами, это бельё «для особого случая».

Lacerini – участник профессиональных выставок Lingerie Fashion Forum, в 2018 году – финалист конкурса New Faces, организованного журналом Intimoda совместно с выставкой CPM.