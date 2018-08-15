Новая коллекция часов Emporio Armani

Для сезона Осень-Зима 2018 Emporio Armani предлагает совершенно новые модели элегантных женских часов. Выполненная в насыщенных и глубоких оттенках, эта коллекция выделяется благодаря новым стилистическим решениям.

В женской коллекции часов цветом сезона стал изумрудный. Модели воплощают безукоризненный контраст роскошного зеленого с деликатным белым или нежным перламутровым оттенками циферблата на тонком и элегантном ремешке.

Знаковый для бренда мотив –стрекоза – венчает одну из моделей этой коллекции как изысканный декор – он выполнен в миниатюрном размере и в двумерном формате на розово-золотистом циферблате.

Этой осенью Emporio Armani представляет совершенно иное воплощение женских моделей часов. Лаконичный дизайн в минималистичном стиле в тонком корпусе моделей и безупречном сиянии перламутра на циферблате. На кожаном ли ремешке или на браслете, каждая из этих моделей часов идеально подойдет для стильного и безукоризненного образа.