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Диана Мицкевич

Новая коллекция Designers Guild: прикосновение к цвету

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  • 01 Апреля 202110:56

«Главная цель Designers Guild - дать людям уверенность в том, что они могут жить с цветами и текстурами, которые, мы уверены, обогатят их жизнь», - признается основательница и креативный директор бренда Триша Гилт. 

И сейчас самое время переодеть и по-весеннему нарядить свою любимую квартиру-дом-дачу к новому сезону. 

В магазинах Manders нас уже ждёт насыщенная редкими оттенками и роскошными фактурами новая весенняя коллекция от Триши, посвященная старинной очень сложной индийской технике росписи эмали и шёлка минакари.

 

Коллекция Minakari изобилует глубиной и сиянием драгоценных цветов, к которым хочется прикоснуться. 

Блестящие вышивки в традициях древних мастеров, мягкие бархатные текстуры, позолоченный эффект ламе, яркие неоновые оттенки и самый неожиданный даже для искушенного дизайнерской фантазией взгляда колорблокинг делают новинки от Триши Гилд по-настоящему уникальными. 

Сейчас дом стал для нас всем: самым уютным местом для общения с близкими людьми, оазисом восстановления сил, защитой от проблем внешнего мира и для многих ещё и офисом, поэтому домашний интерьер заметно влияет на наше настроение.

Согласитесь, такие колоритные акценты, как шторы, пледы, обивка дивана, ковёр или просто подушка совсем не требуют кардинальных перемен, зато способны мгновенно оживить и раскрасить наш быт!

 

Автор: Диана Мицкевич 

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