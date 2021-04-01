Новая коллекция Designers Guild: прикосновение к цвету

«Главная цель Designers Guild - дать людям уверенность в том, что они могут жить с цветами и текстурами, которые, мы уверены, обогатят их жизнь», - признается основательница и креативный директор бренда Триша Гилт.

И сейчас самое время переодеть и по-весеннему нарядить свою любимую квартиру-дом-дачу к новому сезону.

В магазинах Manders нас уже ждёт насыщенная редкими оттенками и роскошными фактурами новая весенняя коллекция от Триши, посвященная старинной очень сложной индийской технике росписи эмали и шёлка минакари.

Коллекция Minakari изобилует глубиной и сиянием драгоценных цветов, к которым хочется прикоснуться.

Блестящие вышивки в традициях древних мастеров, мягкие бархатные текстуры, позолоченный эффект ламе, яркие неоновые оттенки и самый неожиданный даже для искушенного дизайнерской фантазией взгляда колорблокинг делают новинки от Триши Гилд по-настоящему уникальными.

Сейчас дом стал для нас всем: самым уютным местом для общения с близкими людьми, оазисом восстановления сил, защитой от проблем внешнего мира и для многих ещё и офисом, поэтому домашний интерьер заметно влияет на наше настроение.

Согласитесь, такие колоритные акценты, как шторы, пледы, обивка дивана, ковёр или просто подушка совсем не требуют кардинальных перемен, зато способны мгновенно оживить и раскрасить наш быт!

Автор: Диана Мицкевич