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Новая коллекция ESCADA Eyewear

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  • 09 Июня 201714:15
Сюжеты: Escada, Очки

Новая коллекция основана на трех разных моделях очков, которые доступны в разных цветах. Яркие рекламные фотографии были сняты на живописном острове Бурано в Италии, куда Леони любит приезжать больше всего.

“Я большая поклонница ESCADA, и мне очень понравилось работать с этой маркой. Коллекция предлагает так много разных цветов и моделей, что каждая  женщина точно найдет для себя идеальные очки. Моя любимая модель — светло-синяя с тонкой металлической оправой. Это - идеальное сочетание удобства и современного стиля“, -  говорит Леони Ханне о коллекции солнечных очков.

28-летняя девушка из Германии начала вести блог в 2014 году и быстро стала одним из самых авторитетных блогеров страны. Леони создает визуальные истории для брендов, связанных с модой, красотой и путешествиями, и разделяет эту страсть со своими читателями по всему миру.

Коллекция ESCADA Candy представлена в отдельных магазинах ESCADA и оптиках. 

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