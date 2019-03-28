Новая коллекция Juicy Couture SS19

Новая коллекция Juicy Couture Spring 2019 г. вдохновлена любовью Juicy Girl к приключениям. Ассортимент коллекции разработан для активного летнего времяпрепровождения, такого как игра в теннис, кэмпинг или отдых на яхте. Основные изделия коллекции - платья, юбки, шорты, футболки, блузы, куртки и джинсы, а так же спортивные костюмы разнообразных оттенков и моделей.

Preppy Sport: В стиле преппи

Линейка Preppy Sport – это отличный тандем спортивных силуэтов и стилистики «Преппи», характерной для американских колледжей. Цветовая палитра яркая и жизнерадостаная, благодаря оттенкам лимонного Lemon, университетского синего Varsity Blue, сочного зеленого Cypress, бежевого Hatbox, нежно-розового Petal и рубинового Ruby. Базовые нейтральные тона: розовый Angel, королевский синий Regal, черный Pitch Black и уютный сиреневый Heather Cozy идеально дополненяют коллекцию. Принты включают геометрию, полоску, традиционную для экипировки регбистов, а также королевскую символику добавляющую особую харизматичность образу. Стоит обратить особое внимание на плиссированные юбки, твидовый костюм из куртки и шорт, а так же изделия из материала «терри», которые словно позаимствованные из гардероба юной любительницы тенниса.

Camp Juicy: База отдыха Juicy

Настоящей изюминкой данной линейки стали эффектные принты и яркие детали имитирующие сочные лесные ягоды, пчел и стрекоз. Camp Juicy – это модный взгляд на total look для увлекательного похода или загородного отдыха. Линейка вдохновлена флорой и фауной, которую запросто можно встретить на лесной прогулке. Нейтральная цветовая палитра, состоит из оттенков выгоревшего хаки Washed Army Green и ангельского розовом Angel, характерной для формы бойскаутов оливковом Boy Scout, нежном лилово-розовом Soft Mauve и черном Pitch Black, разбавляется энергичными акцентами малинового Raspberry, цвета некрашеной шерсти Dorset и мятного Spearmint. Кокетливые платья, деним с вышивкой и изделия в с накладными карманами создают игривый и непринужденный образ для ближайшего выхода в свет.

Yacht Club: Яхт-клуб

Yacht Club – это роскошная линейка, вдохновленная морскими мотивами. Полутона красного и синего оттенков занимают в этой коллекции центральное место. Так, на оттенках брызг моря Sea Spray, формы регбистов Rugby, королевском синем Regal, приглушенном пудровом Soft Hush, кобальтовом Cobalt и королевском красном Red Square расставляются акценты ангельского розового Angel и уютного сиреневого Heather Cozy. Коллекция украшена орнаментами вышитых якорей, принтом выгоревшей морской полоски, а также парусным принтом. Дополняют их винтажные узоры с канатами и спасательными кругами, которые идеальным образом вписываются в морскую и яхтенную тематику.