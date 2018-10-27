Новая коллекция корректирующего белья Triumph в стиле "боди-арт"

Легендарный немецкий бренд Triumph представляет обновленную коллекцию корректирующего белья Shapewear, гарантирующую не только превосходно гладкий женственный силуэт, но и высокую степень коррекции вместе с максимальным комфортом. Линейки Shapewear предлагают расширенный выбор легко комбинируемых моделей для любого типа фигуры, и в новом сезоне компанию традиционно минималистичному и функциональному дизайну составит изящный кружевной шик с цветочными мотивами.

Разнообразие моделей коллекции Shapewear, отраженное в 5 линейках с непохожими «характерами», позволит каждой женщине найти именно свой комплект. В новом сезоне Triumph предлагает «настроить» белье под себя: подобрать идеальный фасон из ряда традиционно простых и принципиально новых кружевных вариантов, а также выбрать степень коррекции - от легкой до высокой. Гладкие края корректирующего белья Shapewear делают его незаметным под одеждой, а благодаря запатентованным Triumph технологиям эластичных косточек Magic Wire и плотных дышащих чашек Spacer Cup оно облегает женский силуэт максимально комфортно, даря ощущение легкости и одновременно обеспечивая скульптурно точную посадку.

В коллекции Shapewear представлены модели бюстгальтеров с небольшим пуш-ап эффектом, изящные кружевные бралетты, современные минимайзеры, а также тончайшие корректирующие платья, универсально сочетающиеся с бюстгальтерами. В комбинацию к любой модели верха можно добавить моделирующие трусики-тай, хипстеры, бразильяна или модель с высокой посадкой для усиленного контурирования талии. Новую коллекцию сопровождают оттенки естественного нюдового, сумеречного серого, теплого шоколадного и новинки в палитре Shapewear – насыщенного черного.

Коллекция будет представлена во всех собственных магазинах бренда в России.