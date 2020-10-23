Новая коллекция Mandelli уже в магазинах St-James

В современных коллекциях мужского трикотажа от Enrico Mandelli можно найти изысканные модели верхней одежды, выполненные из шелковой, кашемировой и шерстяной ткани высшего качества, а также оленьей и страусиной кожи. Для пошива пуховиков, курточек и пиджаков дизайнеры бренда используют только натуральные высококачественные материалы в уникальных сочетаниях, благодаря которым их изделия отличаются не только роскошностью и изысканностью, но и удобством и практичностью.

Новая коллекция доступна в магазинах St-James