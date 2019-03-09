Новая коллекция Marc O'Polo сезона весна / лето 2019

PLAY! Игривый призыв к действию, пробуждающий нашу истинную натуру. Просто нажмите PLAY на любимом девайсе, пусть звучит музыка – и да начнется вечеринка! А какой девайс как нельзя лучше олицетворяет то настроение, которое начинается с нажатия одной лишь кнопки? Правильно, оригинальный плеер Walkman образца 1979г. Свою весенне-летнюю коллекцию Casual 2019г. бренд Marc O’Polo посвящает свободе личности, оптимизму и беззаботности, с которыми до сих пор ассоциируется Walkman.



Взяв за основу концепцию плеера Walkman образца 1979г, каждый месяц в бренде ожидаются поступления, связанные с кнопками легендарного девайса. Так, в марте жмем на PLAY!



Мартовская история женской части коллекции – Матч-Пойнт. В этой линейке появляются смелые цветовые блоки и полоска, материалы, напоминающие сетку, а также геометрические принты, позаимствованные из теннисной экипировки.



Мужская часть коллекции в марте жмет на ускоренное воспроизведение FAST FORWARD: это поможет классическим элементам в стиле «преппи» дорасти до истории про «Городской кампус». Теперь всё внимание на рубашки-поло. В линейку входят модели из эластичной и классической рубашечной ткани с каймой по краю воротника и/ или манжет, оторочкой и полосками эффектных цветов, зачастую в сочетании с оттенками белого. Как раз к лету возвращается и лен, будто слегка полинявший, что отражает тему «подмороженного» цвета.



Коллекция уже доступна во всех магазинах бренда, а также на сайте www.marc-o-polo.ru