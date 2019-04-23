Новая коллекция мирового лидера часового производства -Timex

Новая мужская линия часов Timex сезона Весна /Лето 2019 года - это модели, которые обновляют классические коллекции для современного прочтения и предлагают совершенно новые вариации дизайнерских решений.

Основной фокус на Allied® LT, расширении линии Allied, вдохновленной военной стилистикой, в основу которой легла идея о противостоянии агрессивной риторике нашего времени. Еще одной новинкой этого сезона стала коллекция the Standard, состоящая из повседневных, в стиле casual, моделей со сменными ремешками и крупной кнопкой завода, которая ссылается на оригинальные карманные часы Timex и напоминает о глубоких корнях часового искусства.

Чтобы удовлетворить спрос на столь полюбившиеся всем часы Marlin, в текущем сезоне этот образец классики 1960-х годов был оснащен автоматическим механизмом. Теперь он представлен в новой цветовой гамме, воплощая ультра-современное часовое изделие с дизайнерскими референсами к своему богатому прошлому. Продолжая инвестировать в свой цифровой портфель, Timex в этом сезоне представит также новую коллекцию BST.47 в формате, созданном по ударопрочным стандартам I.S.O, с запатентованной digital технологией, силиконовым ремешком и подсветкой INDIGLO®.