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FashionWithPassion

Новая коллекция мирового лидера часового производства -Timex

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  • 23 Апреля 201921:32
Сюжеты: Часы

Новая мужская линия часов Timex сезона Весна /Лето 2019 года - это модели, которые обновляют классические коллекции для современного прочтения и предлагают совершенно новые вариации дизайнерских решений.  

Основной фокус на Allied® LT, расширении линии Allied, вдохновленной военной стилистикой, в основу которой легла идея о противостоянии агрессивной риторике нашего времени.  Еще одной новинкой этого сезона стала коллекция the Standard, состоящая из повседневных, в стиле casual, моделей со сменными ремешками и крупной кнопкой завода, которая ссылается на оригинальные карманные часы Timex и напоминает о глубоких корнях часового искусства.  

Чтобы удовлетворить спрос на столь полюбившиеся всем часы Marlin, в текущем сезоне этот образец классики 1960-х годов был оснащен автоматическим механизмом. Теперь он представлен в новой цветовой гамме,  воплощая ультра-современное часовое изделие с дизайнерскими референсами к своему богатому прошлому.  Продолжая инвестировать в свой цифровой портфель, Timex в этом сезоне представит также новую коллекцию  BST.47 в формате, созданном по  ударопрочным  стандартам I.S.O, с запатентованной digital технологией, силиконовым ремешком и подсветкой INDIGLO®.

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