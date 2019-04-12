Новая коллекция модной одежды от MyRoma, сезон SS2019

Новая коллекция одежды от MyRoma отличается идеальным сочетанием соблазна и комфорта, в котором стильно переплетаются дизайн и высокое качество материалов. Утонченный микс с добавлением ретро-эстетики призван подчеркнуть свойственную каждой представительнице прекрасного пола красоту и женственность.

Главные силуэты коллекции «Весна-Лето 2019» - это блузки и платья-рубашки классических и актуальных фасонов, сарафаны с ремнём на талии и комбинезоны из струящихся тканей, эффектные пышные юбки и оригинальные костюмы из жаккарда. Каждая модель передаёт элегантность в современной интерпретации, создавая изящные и волнующие образы.

При создании одежды были использованы высококачественные натуральные материалы, такие как шёлк, бархат, хлопок и вискоза. Некоторые изделия выполнены из тканей с минимальным содержанием полиэстера, что позволяет моделям идеально садиться по фигуре, подчёркивая все её достоинства.

Цветовая палитра наполнена выразительными тонами кораллового, голубого, салатового, горчичного, капучино и электрик. Немаловажный акцент сделан на оттенке «фуксия», который считается фирменным цветом бренда MyRoma.

Заметное место в коллекции занимают принты и декорирование. Трогательный горох, цветочные орнаменты, ришелье и жемчужные пуговицы способны воплотить в жизнь самые невероятные летние идеи. Стоит отдельно выделить куртку-косуху из серебристой экокожи итальянского производства, которая имеет космический вид модный в этом сезоне.

Благодаря новой коллекции от MyRoma повседневные луки приобретают персональные черты. Модели интригуют чарующей нежностью и невероятной харизмой.

MyRoma — российский бренд, созданный в 2015 году. Накопленный опыт и ресурсы обувной компании Paolo Conte позволили создать второй, не менее успешный fashion-проект, — модную марку женской одежды. Команда MyRoma постоянно работает над поиском свежих решений, воплощает в жизнь даже самые смелые идеи дизайнеров, создавая поистине неповторимый образ.