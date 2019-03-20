Новая коллекция обуви и аксессуаров Paolo Conte, сезон весна-лето 2019

Мода – это игра, в которой не обойтись без азарта и авантюрного духа. С новой головокружительной коллекцией обуви и аксессуаров Весна/Лето 2019 от Paolo Conte Вы всегда будете в выигрыше. Мужские и женские модели обуви и аксессуаров наполнены летними красками, драйвом невероятных впечатлений и поражают воображение актуальными формами, сочными оттенками, колоритным декором и выразительными принтами.

Дизайнеры Paolo Conte в этом сезоне вдохновились темой ретровейв. Сегодня субкультура кричащих неоновых оттенков и вибрирующих металлических тонов проникла в музыку, кино и моду и находится на пике популярности. Настоящие хиты - сочная палитра “вырви-глаз” и пронзительный цветной металлик. И если от наряда не искрится в глазах, значит Вы поскромничали, что совершенно зря.

В коллекции Paolo Conte представлены элегантные туфли и изящные босоножки из блестящей кожи оттенков голубого, малинового, алого, гранатового и бронзового, эффектные сандалии и демократичные кроссовки в палитре ярко-желтого, огненно-оранжевого и насыщенного зеленого. Все модели обещают подарить незабываемые эмоции и повысить уровень модного адреналина.

Приглашаем Вас в модный мир приключений Paolo Conte!