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Екатерина Жукова

Новая коллекция Осень-Зима 2017-18 уже доступна в магазинах KIABI!

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  • 06 Сентября 201716:31

Женская коллекция KIABI Осень-Зима 17\18 – комбинация стиля, трендов мировой моды и французского шарма. В этой коллекции представлены мягкие силуэты, графичные принты, цветочные узоры, и, конечно, интересные фасоны и крой. В новом сезоне в KIABI вы найдете и уютные вязаные свитера, и стильные платья, и плиссированные юбки и романтичные боди.  

Среди обуви и аксессуаров в новой коллекции представлены теплые вязаные повязки, шапки и шарфы, стильные сумки, и модные ботинки челси и красочные ботильоны с цветочными аппликациями.  

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