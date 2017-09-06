Новая коллекция Осень-Зима 2017-18 уже доступна в магазинах KIABI!

Женская коллекция KIABI Осень-Зима 17\18 – комбинация стиля, трендов мировой моды и французского шарма. В этой коллекции представлены мягкие силуэты, графичные принты, цветочные узоры, и, конечно, интересные фасоны и крой. В новом сезоне в KIABI вы найдете и уютные вязаные свитера, и стильные платья, и плиссированные юбки и романтичные боди.

Среди обуви и аксессуаров в новой коллекции представлены теплые вязаные повязки, шапки и шарфы, стильные сумки, и модные ботинки челси и красочные ботильоны с цветочными аппликациями.