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Артем Кузелев

Новая коллекция от Levi’s и Джастина Тимберлейка

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  • 05 Апреля 201919:50
Сюжеты: Levi's, Джастин Тимберлейк

Коллаборация анонсировала скорый выход новой совместной коллекции.

Марка Levi’s и Джастин Тимберлейк представили продолжение своего сотрудничества. В рамках коллаборации вышла капсульная весенне-летняя коллекция, посвященную родному городу музыканта – Мемфису. В линейке Levi’s x Justin Timberlake представлены зауженная модель джинсов 501 Slim Taper в черном и белом цвете, худи и тракеры, рубашки, лонгсливы и футболки. В продажу коллекция поступит 11 апреля.

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