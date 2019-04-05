Новая коллекция от Levi’s и Джастина Тимберлейка

Коллаборация анонсировала скорый выход новой совместной коллекции.

Марка Levi’s и Джастин Тимберлейк представили продолжение своего сотрудничества. В рамках коллаборации вышла капсульная весенне-летняя коллекция, посвященную родному городу музыканта – Мемфису. В линейке Levi’s x Justin Timberlake представлены зауженная модель джинсов 501 Slim Taper в черном и белом цвете, худи и тракеры, рубашки, лонгсливы и футболки. В продажу коллекция поступит 11 апреля.