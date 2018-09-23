Новая коллекция Paolo Conte, сезон Fall Winter 2018/2019

Мода - это сказка, наполненная волшебством и загадкой. Источником вдохновения новой коллекции обуви и аксессуаров Paolo Conte FW2018/19 стала фантазийная история “Алиса в стране чудес”.

В этом сказочном приключении, с волнующими сюжетами, есть светлые и темные стороны, сомнение и решительность, хитрость и авантюрность. Выразительный образ Алисы воплощен в моделях новой коллекции Paolo Conte и раскрыт колоритной палитрой оттенков: сочный гренадин, роскошный марсала, завораживающий индиго, благородный хаки и элегантный кэмел.

В коллекции Вы найдете модели актуальных в этом сезоне, по версии Института Pantone, оттенков глубокой бирюзы, оливкового, ультрафиолета, а также футуристические мотивы и колор-блок. Дизайнерам бренда удалось магическим образом передать красивую идею в качественном исполнении, поэтому если Вы любите яркие интригующие истории, то новая коллекция обуви и аксессуаров от Paolo Conte придется Вам по душе.

Лакированные и бархатные лодочки на устойчивом каблуке или изящной шпильке, лоферы с цветной рельефной подошвой, блестящие ботильоны из металлизированной кожи, элегантные сапоги и ботфорты в трендовых цветах, кроссовки с меховой отделкой, полуботинки и ботинки с необычным декором, и множество других эффектных моделей представлены в салонах Paolo Conte. Коллекция получилась наполненной экспрессивным настроением и воспевающей очарование женственности.