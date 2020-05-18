Новая коллекция SS'20 бренда «ДВА МЯЧА»

Кеды «Два мяча» — отличный пример сохранения и поддержания традиций. Культовый советский бренд возродился в современной России и сохранил очарование «тех самых советских кед».

Все выпускаемые сегодня модели изготавливаются из высококачественных материалов, с особым вниманием к деталям. Производители прибегают к почти не используемому сейчас методу строчечно-горячей вулканизации, а логотип на подошве окрашивается исключительно вручную. Советские кеды были сделаны так качественно, что в современных моделях глобально заменили лишь традиционную стельку на современную анатомическую, оставив без изменений внешний вид и конструкцию обуви. Именно это обеспечивает комфорт и позволяет прослужить кедам много сезонов.

Верные своим традициям, «Два мяча» в новой коллекции SS20, помимо переиздания классических моделей и расцветок, добавляют несколько новинок, отсылающих нас к урбанистической культуре Токио, Сеула и Шанхая:

Чёрные кеды модели 1971-05 со светло-серым логотипом на подошве — реверанс в сторону японского авангарда середины прошлого века.

Три новые расцветки низкой модели 1976 (красная, оливковая и тёмно-серая) — отражение азиатских мегаполисов, находящихся в вечном движении и, одновременно, как будто застывших в вечности.

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О бренде “ДВА МЯЧА”

В 70-80 гг. о кедах “ДВА МЯЧА” мечтали спортсмены, музыканты, модники и просто люди, ценившие хорошую качественную обувь. В то время существовало множество отечественных аналогов, но кеды бренда были прочней и интересней по дизайну. Продукцию “ДВА МЯЧА” производили в братской КНР. Это был первый случай подобного сотрудничества СССР и поднебесной. В 2016 году бренд реанимировали, бережно сохранив его ценности. Возродили классические модели, на порядок улучшив их в качестве и удобстве. Сегодня “ДВА МЯЧА” напоминает о наследии страны и наталкивает на переосмысление прошлого в современных реалиях.