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life in style

Новая коллекция сумок MAISONQUE

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  • 09 Августа 201701:19

MAISONQUE представляет новую стильную линейку сумок, кошельков и ремней, отличительной деталью которой стали люверсы.               Сумка классической формы выполнена из натуральной кожи и декорирована люверсами. Дизайн действительно получился на редкость элегантным и практичным: небольшой размер и регулирующийся ремень позволяют перекинуть сумку через плечо и мчаться покорять большие города – так выглядит идеальный lifestyle для наших дизайнеров. Satchel bag выполнена в нескольких цветовых вариантах: нежно-розовый, черный, золотой, бежевый и фисташковый.

Так же в линейку вошли кошельки, повторяющие дизайн и цветовую гамму сумок и дополненные съемной цепочкой для вашего удобства.

Завершают историю украшенные люверсами ремни - идеальный вариант для повседневной носки и стильный аксессуар для вечернего выхода в свет.

Размеры сумок: 22х8х15

Размеры кошельков: 19.5х3.5х9.5

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