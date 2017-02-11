Новая коллекция сумок "Picasso" от бренда Ante Kovac

Русский бренд аксессуаров Ante Kovac уже на протяжении 10 лет создает неповторимые сумки и аксессуары из натуральной кожи, каждый раз находя вдохновение в чем-то новом. Но всегда главным вдохновением для московской мануфактуры были прекрасные девушки. Именно для них команда мастеров и художников, во главе с модельером Анной Серегиной, создают свои удивительные произведения. Бренд вдохновляется прекрасной половиной человечества, а эта прекрасная половина вдохновляется Ante Kovac, создавая удивительный круговорот вдохновения, способный сподвигнуть на создание удивительных творений. Именно это и создает московский бренд - шедевры ручной работы.
Стильные сумки Ante Kovac являются не просто аксессуарами для тех кто их выбрал. Произведения московского бренда - это стиль жизни, уникальные артефакты, сочетающие в себе моду и искусство, а также глубокую мысль и идею, одушевляя эти предметы гардероба своим смыслом. Работа над коллекцией может длится месяцами. Художники ищут тему, проводят исследования, подбирают цветовую гамму и материалы. Все это увлекательный процесс, в конце которого всех ждет настоящее чудо - цельная история образов и форм, воплощенная в сумках. Команда мастеров вкладывает всю любовь и душу в создание изделий, сшивая их и расписывая в ручную. А любовь и тепло может оживить даже неодушевленный предмет. Бренд решил сыграть на этом при создании новой коллекции...
В начале февраля Ante Kovac представил новую коллекцию - Picasso. В этот раз коллекция оказалась еще богаче на идею чем предыдущие: тут и произведения великого художника, в обрамлении дизайнерской мысли модельера Ante Kovac, и идея оживших сумок, трансформирующихся и живущих своей жизнью, и проявление любви к женщине, но обо всем по порядку...
Главной темой, давшей название коллекции, стало творчество художника Пабло Пикассо. Восхищаясь великим талантом маэстро, бренд Ante Kovac создал коллекцию посвященную этому великому художнику, воссоздав стиль его работ и применив его в эксклюзивном дизайне бренда. Как и всегда, художники бренда воспроизвели великие полотна на свой манер, добавив в них неповторимый стиль Ante Kovac.
Тема женственности и работ Пикассо перекликаются в новой коллекции. Одной из главных художественных тем стала картина великого кубиста "Девочка на шаре". В коллекции сумок это хрупкое создание предстало в оригинальном виде на одном из саквояжей и сумке № 68, а также в виде поп-арт коллажа на нескольких сумках и клатчах. Главный модельер бренда Анна Серегина выбрала эту героиню картины Пикассо не спроста, развивая идею о том, что в каждой женщине, клиентке Ante Kovac или просто прохожей на улице, живет та самая, хрупкая, уязвимая, женственная и загадочная девочка на шаре. Эта девочка стала символом фантазии и искусства, перекликающимся с реальным миром, где она предстает эдаким комиксом на сумке. На изделиях новой коллекции эта героиня общается с другим участником картины "Девочка на шаре" - массивным атлетом, сидящим спиной к зрителям. Она восклицает "I am the art" или "Inspire" вдохновляя обладательницу сумки.
В рисунках коллекции появляются и другие женские персонажи, например Жаклин Рок, которая была женой и музой Пикассо. Также художники бренда придумали свою собственную музу, нарисованную в фирменном стиле Пикассо и назвав ее Мерибель. На нескольких аксессуарах она предстает с закрытыми глазам, томно вздыхая "Oh Picasso" или признаваясь в любви к Ante Kovac. Сумки с изображением Мерибель созданы в стиле комиксов или поп-арт стиле, а на некоторых клатчах таинственная дама в шляпе трасформируется одним движением руки, снимая красочную шляпу. Мастера Ante Kovac превратили свои аксессуары ручной работы в эдакую интерактивную игру стиля и фантазии, участником которой может стать обладатель изделия из новой коллекции.
Бренд Ante Kovac знаменит своими красочными, расписными сумками и саквояжами, но в новой коллекции можно найти и множество аксеcсуаров без ярких рисунков, но с искусным сочетанием цвета и тона. Иногда смелые и дерзкие, но всегда сочные и гармоничные сочетания, впишутся в любой повседневный или выходной образ. Помимо минималистичных сумок в "Picasso" можно найти аксессуары из лаковой кожи, которая впервые появляется в произведениях Ante Kovac. Текстура лаковой кожи делает саквояжи обтекаемыми и необычными, а лаковые клатчи становятся еще более элегантными и стильными.
В коллекции "Picasso" снова появилась фирменная сумка-трансформер, которую так любят постоянные клиенты Ante Kovac. Эта модель сумки появилась в 2007 году, в год когда зародился бренд, став одной из главных фишек мануфактуры. Трансформер состоит из нескольких деталей, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности. В "Picasso" это однотонная повседневная сумка синего цвета, соединенная с абстрактным клатчем. Все детали этого произведения дополняют друг друга, создавая единое целое. Такой аксессуар будет особенно удобен в дальней дороге, когда не хочется занимать много места множеством вещей, при этом нужно иметь при себе и миниатюрный клатч и вместительную сумку.
Каждый раз количество наименований в новой коллекции растет, в "Picasso" 51 изделие, на любой вкус и цвет, для любого повода: саквояжи, сумки, портфели, рюкзаки, портмоне, обложки для документов, косметички, клатчи, все это необычной формы и дизайна. Помимо привлекательного внешнего вида и нестандартной формы, изделия бренда функциональны и удобны, о чем со всей серьезностью заботятся конструкторы Ante Kovac. В поиске новых форм и удобства, в коллекции представлен обновленный вид портмоне - Тревелер. Это что-то среднее между портмоне и клатчем, еще более вместительным и удобным в дальней дороге. Используя его в аэропорту для хранения авиа билетом, на отдыхе он идеально подойдет в качестве выходного клатча. В этом и есть вся прелесть аксессуаров бренда - она универсальны!
Помимо размышления над идеей коллекции, главный модельер бренда Анна Серегина, как всегда со всей ответственностью подошла к визуальному представлению коллекции. В новой фото сессии мы видим обнаженных девушек в краске, лежащих на полу с сумками. Эти фото метафорическим образом выражают чистую как холст женщину, которая является вдохновением для Ante Kovac. В творческом ансамбле, состоящем из красок, идеи, дизайнерских форм и мысли о женщине, рождаются произведения Ante Kovac, которые в свою очередь вдохновляют женщину, для которой были созданы эти произведения.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.