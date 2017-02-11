Новая коллекция сумок "Picasso" от бренда Ante Kovac

Русский бренд аксессуаров Ante Kovac уже на протяжении 10 лет создает неповторимые сумки и аксессуары из натуральной кожи, каждый раз находя вдохновение в чем-то новом. Но всегда главным вдохновением для московской мануфактуры были прекрасные девушки. Именно для них команда мастеров и художников, во главе с модельером Анной Серегиной, создают свои удивительные произведения. Бренд вдохновляется прекрасной половиной человечества, а эта прекрасная половина вдохновляется Ante Kovac, создавая удивительный круговорот вдохновения, способный сподвигнуть на создание удивительных творений. Именно это и создает московский бренд - шедевры ручной работы.



http://antekovac.ru/