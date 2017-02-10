Новая коллекция сумок "Picasso" от бренда Ante Kovac

Стильные сумки Ante Kovac являются не просто аксессуарами для тех кто их выбрал. Произведения московского бренда - это стиль жизни, уникальные артефакты, сочетающие в себе моду и искусство, а также глубокую мысль и идею, одушевляя эти предметы гардероба своим смыслом. Работа над коллекцией может длится месяцами. Художники ищут тему, проводят исследования, подбирают цветовую гамму и материалы. Все это увлекательный процесс, в конце которого всех ждет настоящее чудо - цельная история образов и форм, воплощенная в сумках. Команда мастеров вкладывает всю любовь и душу в создание изделий, сшивая их и расписывая в ручную. А любовь и тепло может оживить даже неодушевленный предмет. Бренд решил сыграть на этом при создании новой коллекции "Picasso"... В этот раз коллекция оказалась еще богаче на идею чем предыдущие: тут и произведения великого художника, в обрамлении дизайнерской мысли модельера Ante Kovac, и идея оживших сумок, трансформирующихся и живущих своей жизнью, и проявление любви к женщине, но обо всем по порядку...





Тема женственности и работ Пикассо перекликаются в новой коллекции. Одной из главных художественных тем стала картина великого кубиста "Девочка на шаре". В коллекции сумок это хрупкое создание предстало в оригинальном виде на одном из саквояжей и сумке № 68, а также в виде поп-арт коллажа на нескольких сумках и клатчах. Главный модельер бренда Анна Серегина выбрала эту героиню картины Пикассо не спроста, развивая идею о том, что в каждой женщине, клиентке Ante Kovac или просто прохожей на улице, живет та самая, хрупкая, уязвимая, женственная и загадочная девочка на шаре. Эта девочка стала символом фантазии и искусства, перекликающимся с реальным миром, где она предстает эдаким комиксом на сумке. На изделиях новой коллекции эта героиня общается с другим участником картины "Девочка на шаре" - массивным атлетом, сидящим спиной к зрителям. Она восклицает "I am the art" или "Inspire" вдохновляя обладательницу сумки.





В рисунках коллекции появляются и другие женские персонажи, например Жаклин Рок, которая была женой и музой Пикассо. Также художники бренда придумали свою собственную музу, нарисованную в фирменном стиле Пикассо и назвав ее Мерибель. На нескольких аксессуарах она предстает с закрытыми глазам, томно вздыхая "Oh Picasso" или признаваясь в любви к Ante Kovac. Сумки с изображением Мерибель созданы в стиле комиксов или поп-арт стиле, а на некоторых клатчах таинственная дама в шляпе трасформируется одним движением руки, снимая красочную шляпу. Мастера Ante Kovac превратили свои аксессуары ручной работы в эдакую интерактивную игру стиля и фантазии, участником которой может стать обладатель изделия из новой коллекции.

В коллекции "Picasso" снова появилась фирменная сумка-трансформер, которую так любят постоянные клиенты Ante Kovac. Эта модель сумки появилась в 2007 году, в год когда зародился бренд, став одной из главных фишек мануфактуры. Трансформер состоит из нескольких деталей, которые можно использовать как вместе, так и по отдельности. В "Picasso" это однотонная повседневная сумка синего цвета, соединенная с абстрактным клатчем. Все детали этого произведения дополняют друг друга, создавая единое целое. Такой аксессуар будет особенно удобен в дальней дороге, когда не хочется занимать много места множеством вещей, при этом нужно иметь при себе и миниатюрный клатч и вместительную сумку.



http://www.antekovac.ru/