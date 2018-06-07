Новая коллекция украшений британского бренда LAV'Z

Cupid – коллекция вдохновленная истинной любовью и призванная передать всю глубину этого прекрасного чувства. В основу новой линии ювелирных изделий бренда LAV’Z легли символы бесконечной любви - пылающие сердца и волшебные стрелы Купидона, которые стреляют метко и попадают прямо в цель. Для еще более сильного ощущения настоящей пылкой и страстной любви, мы добавили в коллекцию перчинку: этот горячий ингредиент идеален для создания остро-стильных луков.

Испытайте самые искренние чувства вместе с новой коллекцией Cupid.

LAV`Z – это британский ювелирный бренд, призванный сделать каждое украшение единственным в своем роде. Персонификация и кастомизация – вот основные идеи бренда. Теперь есть возможность создать свое неповторимое изделие, которое будет не только стильным элементом образа, но и личным талисманом с особым смыслом.

Изделия выполнены таким образом, чтобы каждое: от моносерег до чокеров и браслетов, украшений-трансформеров и составных кулонов, — могло сочетаться и комбинироваться с другим. Их можно носить по отдельности или вместе, менять отдельные элементы или наносить гравировку, а самое главное, фантазировать и воплощать свои дизайнерские идеи в жизнь!

Гравировка на украшении – подарок бренда. Эту услугу можно заказать на сайте или прямо в магазине во время покупки ювелирного изделия. Наносить можно имена, памятные даты или любые слова и фразы.

Качество прежде всего, поэтому изделия LAV’Z изготовлены из стерлингового серебра с покрытием Vermeil из 18-каратного розового и желтого золота в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями. Дизайнеры бренда регулярно путешествуют в Индию и лично отбирают лучшие камни, чтобы их неповторимая красота, завораживающая игра света и таинственная энергетика сделали украшения еще более уникальными.