Новая коллекция весна-лето 2017 уже скоро в магазинах KIABI!

Актуальные ткани, модные принты, комфортабельные фасоны на все случаи жизни – каждая модница найдет именно то, что необходимо в этом сезоне.

Среди обуви и аксессуаров на весну-лето 2017 также представлены и ультрамодные женские оксфорды в нежном золотистом цвете, универсальная танкетка, различные исполнения сумки-мешок и седельной сумки через плечо.

Детская коллекция KIABI весна-лето 2017 под стать взрослой сочетает в себе также модные веяния, но при этом и не забывает о функциональности и актуальных для каждого возраста фасонах.