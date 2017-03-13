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Екатерина Жукова

Новая коллекция весна-лето 2017 уже скоро в магазинах KIABI!

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  • 13 Марта 201722:01

Актуальные ткани, модные принты, комфортабельные фасоны на все случаи жизни – каждая модница найдет именно то, что необходимо в этом сезоне.

Среди обуви и аксессуаров на весну-лето 2017 также представлены и ультрамодные женские оксфорды в нежном золотистом цвете, универсальная танкетка, различные исполнения сумки-мешок и седельной сумки через плечо.

Детская коллекция KIABI весна-лето 2017 под стать взрослой сочетает в себе также модные веяния, но при этом и не забывает о функциональности и актуальных для каждого возраста фасонах.

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