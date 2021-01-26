Новая коллекция высокого ювелирного искусства Chanel посвящена Венеции

Парижский дом моды представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства. Украшения Escale à Venise представляют собой драгоценный гид городу, который любила Коко Шанель.

Всего в коллекции представлено 70 изделий, вызывающих вполне очевидные ассоциации. Создавая украшения, креативный директор ювелирного направления Chanel Патрис Легеро думал о Большом канале Венеции, островах Венецианской лагуны, ренессансных фасадах и византийских мозаиках. Здесь угадываются канотье гондольера, украшенное красной ленточкой, деревянные сваи для швартовки гондол, мраморные полы дворцов, мастерство стеклодувов Мурано и лев, покровительствующий городу.