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Артем Кузелев

Новая коллекция высокого ювелирного искусства Chanel посвящена Венеции

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  • 26 Января 202112:58
Сюжеты: Chanel, Бижутерия, украшения, драгоценности

Парижский дом моды представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства. Украшения Escale à Venise представляют собой драгоценный гид городу, который любила Коко Шанель.

Всего в коллекции представлено 70 изделий, вызывающих вполне очевидные ассоциации. Создавая украшения, креативный директор ювелирного направления Chanel Патрис Легеро думал о Большом канале Венеции, островах Венецианской лагуны, ренессансных фасадах и византийских мозаиках. Здесь угадываются канотье гондольера, украшенное красной ленточкой, деревянные сваи для швартовки гондол, мраморные полы дворцов, мастерство стеклодувов Мурано и лев, покровительствующий городу.

 

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