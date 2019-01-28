Новая коллекция высокого ювелирного искусства Chanel

Парижский дом моды выбрал в качестве главной темы новой коллекции fine jewelry – цветок камелии, который так любила основательница марки.

Парижский дом моды представил гостям Недели высокой моды новую fine jewelry коллекцию, получившую название 1.5.1 Camelia. 5 Allures. Ее главным мотивом стал цветок камелии, который так любили сама Коко Шанель. Всего ювелиры дома создали 50 предметов, 23 из которых являются трансформерами. Как заметил однажды основательница марки, украшения должны быть универсальны и мобильны, чтобы их можно было использовать по настроению и ситуации. Основные материалы коллекции – белое и бежевое золото, бриллианты, сапфиры, рубины и жемчуг.