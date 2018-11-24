Новая Королева BaByliss объявлена!

22 ноября ресторан-яхта «Чайка» принимал особых гостей – именно здесь состоялся финал ежегодного федерального конкурса красоты Miss BaByliss 2018! Французский бренд BaByliss Paris, известный и популярный во всём мире, уже в четвёртый раз проводит в России конкурс красоты и выбирает свою Королеву. В этом году обладательницей короны стала великолепная Юлия Удовенко!

Уже традиционно конкурс красоты Miss BaByliss проходил в несколько этапов. На первых этапах более 2000 претенденток на корону соревновались в виртуальном пространстве. Выбрать самых красивых, самых решительных и самых достойных было непросто, ведь конкуренция была крайне высокой! В итоге в финал вышли десять участниц – для того, чтобы продолжить свою борьбу уже в формате личного общения под пристальными взглядами членов жюри.

Финальные конкурсы позволили всем претенденткам на корону продемонстрировать свои манеры, умение ровно держать спину и элегантно ходить по подиуму, быстро находить остроумные ответы на вопросы, которые задавала судейская коллегия. В этом году впервые финалистки презентовали себя посредством видеовизитки, сценарий которой каждая девушка разрабатывала самостоятельно. Также в конкурсную программу 2018 года был добавлен конкурс «Угадай прибор»на знание технических возможностей приборов BaByliss.

Конечно же, не обошлось без роскошного дефиле в коктейльных и вечерних платьях — великолепные наряды предоставила дизайнер Alla Couturе, а за постановку дефиле отвечало профессиональное модельное агентство VERONA Models в лице Натальи Лунёвой. В процессе подготовки к конкурсам неоценимую помощь участницам оказала психолог и специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова.

Уникальные образы для каждой девушки создали стилисты BaByliss и салона красоты BRONZE&BEAUTY.

В состав профессионального жюри конкурса в этом году вошли: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунёва, Мисс BaByliss-2017 Анастасия Парамонова, психолог, специалист по межличностным коммуникациям и ораторскому искусству Анетта Орлова, пластический хирург Рано Азимова, владелица мехового ателье Мария Щукина, бренд-менеджер журнала «Теленеделя» и сайта tele.ru Виктория Резчикова, издатель, главный редактор журнала DESSERT REPORT Александр Лесников, редактор рубрики красота сайта WMJ Дарья Солодовникова.

Параллельно свои оценки участницам давало звёздное жюри: Екатерина Стриженова (председатель жюри), Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Ладислав Бубнар, Бренд Стоун.

Помимо Королевы красоты, на вечере также были выбраны и награждены победительницы в специальных номинациях. Вице-мисс BaByliss-2018 стала Нелли Бондарик, а титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам он-лайн голосования получила Светлана Селиверстова.

Финал стал по-настоящему ярким и красочным, действительно незабываемым! И во многом это заслуга ведущих – очаровательной Анастасии Стоцкой и фееричного Антона Зорькина. Своими музыкальными номерами украсили мероприятие Юля Началова, Бренд Стоун, Надежда Ангарская, Ладислав Бубнар и певица Асмолова.

А гости вечера получили возможность не просто наблюдать и наслаждаться отличным шоу, но и принять в нём непосредственное участие – зажигательный танцевальный мастер-класс всем присутствующим подарили топ-преподаватели школы Galladance - Юлия Винар и Марк Коротких.

Почетные гости вечера: Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш, Мария Кожевникова, Митя Фомин, Анна Хилькевич, Катя Лель, Тутта Ларсен, Согдиана, Анна Цуканова-Котт, Анастасия Меськова, Алла Довлатова, Даниил Федоров.

Партнерами конкурса Miss BaByliss-2018 выступили: крупнейшие федеральные сети бытовой техники и электроники М.Видео и Эльдорадо; отель АККАAntedon(Турция, Кемер), меховое ателье Марии Щукиной, подмосковный отель МИСТРАЛЬ, ведущий онлайн-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров Lamoda, отель Villa Campari (Крым), сеть-фитнес клубов Х-FIT, парфюмерный бренд Mauboussin, клиника эстетической косметологии TORI, всемирно известный производитель средств для ухода за волосами Schwarzkopf, ювелирная компания Lazurit&K, аксессуары для волос Evita Peroni, аксессуары с камнями Swarovski Crystal Moda, декоративная косметика Vivienne Sabo, органическая косметика Insight Professional, эксклюзивные букеты Novikov Flowers, эксклюзивные духи для дома Fessalonika, биологически активная кислородная вода Rusoxy, компания Вина Кубани, соки Santal, энергетический напиток GLADIO Energy drink.

Генеральные информационные партнеры конкурса: телеканал World Fashion Channel, интернет-журнал Дни.ру, журналы «Теленеделя» и DESSERT REPORTи сайт WMJ.

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