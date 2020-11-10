Новая лимитированная коллекция IQOS 3 DUOS: осенний дуэт контрастов

В ноябре бренд IQOS (Айкос) представляет своим совершеннолетним пользователям лимитированную коллекцию IQOS 3 DUOS и аксессуаров в новом эксклюзивном цвете.

Теплые шарфы, домашняя выпечка и уютные вечера — это и есть атмосфера поздней осени. Дни становятся короче, а закаты ярче: приближаясь к горизонту, багряное солнце окрашивает небо всеми оттенками красного. Что может быть приятнее в эту пору, чем очутиться дома после долгой прогулки? Контраст ощущений, когда теплое дыхание дома согревает замерзшие руки, создает атмосферу комфорта и уюта.

Вдохновленная осенними контрастами лимитированная коллекция IQOS 3 DUOS – это неожиданное сочетание глубокого теплого вишневого и прохладного лазурного цветов. Коллекция представлена устройством IQOS 3 DUOS, держателем и зарядным устройством в цвете «Нордическая вишня», а также панелью и колпачком в лазурном цвете.

IQOS 3 DUOS в цвете «Нордическая вишня»

Лимитированная коллекция IQOS 3 DUOS в цвете «Нордическая вишня»

Именно контрасты создают неповторимую атмосферу поздней осени, и это прекрасно. Два выразительных оттенка осеннего сезона дополняют друг друга в момент, когда прохладная лазурь неба встречается с красными кленовыми листьями. Новая лимитированная коллекция добавляет контрастов в классические цвета IQOS 3 DUOS и подчеркивает их яркость спокойными оттенками. А лазурный цвет колпачка и панели для IQOS 3 DUOS дарит еще больше возможностей для кастомизации устройств совершеннолетних пользователей IQOS.

Новая лимитированная коллекция IQOS 3 DUOS в цвете «Нордическая вишня» будет доступна к покупке на официальном сайте бренда, в фирменных магазинах IQOS, а также в магазинах-партнерах. Данная коллекция будет оставаться в продаже ограниченное время.

IQOS 3 DUOS в цвете «Нордическая вишня»

Что такое IQOS и как он работает?

Сегодня уже более 11 миллионов совершеннолетних пользователей по всему миру сделали свой выбор в пользу IQOS*. А в интернете можно найти множество положительных отзывов об IQOS.

Как и во всех устройствах IQOS, в лимитированном IQOS 3 DUOS используется HeatControl™ – технология, разработанная в Швейцарии. Внутри держателя каждого устройства расположен керамический нагревательный элемент в форме лезвия, а на него нанесены дорожки из золота и платины, которые вместе создают термопару и могут так контролировать температуру, чтобы она не превышала 350°С. Для сравнения, температура горения табака в сигарете составляет 600-900°С. Так при использовании IQOS табак бережно нагревается изнутри, но не горит, соответственно не образуются дым и пепел, а также нет риска прожечь одежду, обивку в салоне автомобиля, мебель или обжечь кого-то. Крайне важно, что нагревание в IQOS происходит изнутри, а нагревательный элемент соприкасается непосредственно с табаком, не поджигая его, а бережно нагревая. Именно благодаря нагреванию изнутри, полностью раскрываются насыщенные вкус и аромат табака.

В основе разработки и изучения бездымных продуктов компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ), включая IQOS, лежит строгий научный подход. В научно-исследовательском центре компании в Швейцарии работают более 400 ученых и технических специалистов из различных областей науки, которые используют новейшее оборудование и методики при создании и оценке бездымных продуктов. Помимо собственных научных изысканий компании, выводы ФМИ о бездымных продуктах также подтверждены уже более чем 30 независимыми исследованиями в таких странах как Германия, Япония и США.

* Данные на основе внутренней финансовой отчетности ФМИ, опросов совершеннолетних пользователей IQOS и анализа рынка на [октябрь 2020 года]. Учитывались совершеннолетние пользователи IQOS, которые полностью прекратили курить сигареты, и для которых потребление табачных стиков ФМИ составило не менее 70% от всего табака нагреваемого в течение последних 7 дней на момент опроса.

Не исключает риски

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