Новая лимитированная коллекция LAV'Z

Женщины, сильные духом, источник вдохновения лимитированной коллекции Initials от LAV’Z. Решительной и смелой, целеустремленной и самодостаточной – именно такой девушке дизайнеры бренда посвятили новую капсулу. В коллекцию вошли ультратрендовые серьги-хупы и минималистичные кольца с топазом, а также жесткие браслеты в двух размерах и в двух версиях: с топазами и под гравировку.

Искренность, исходящая из глубины души - главная драгоценность на все времена: персонализируйте браслет с помощью уникальной надписи для действительно особенного и совершенно незабываемого подарка.

Все изделия выполнены из благородного серебра в трех вариантах покрытий: из родия, vereil из 18-каратного розового золота и vermeil из 18-каратного желтого золота.

Время, потраченное на выбор подарка, отразится в эмоциях, эмоции озарят отношения, отношения подкрепят чувства! Расскажите без слов о том, что наполняет ваше сердце: создайте комбинацию из двух биколорных изделий. Взяв за основу этот наиболее яркий тренд 2019 года, вы сможете создать эффектный дуэт из браслетов или колец. Такой подарок идеально дополнит любое сочетание с теми украшениями, которые уже прочно обосновались в любимой шкатулке.

Серьги с пронзительно-прозрачными топазами неизбежно привлекают внимание, безупречно подчеркивая любой лук и прическу. Этой Весной вы неизменно в центре внимания!