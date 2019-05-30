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Артем Кузелев

Новая линейка от Марка Джейкобса

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  • 30 Мая 201918:59
Сюжеты: Marc Jacobs

Американский дизайнер запустил бренд The Marc Jacobs, дебютную коллекцию которого представит в ближайшее время.

Еще пять лет назад компания Марка Джейкобса чувствовала себя нестабильно. Из-за убытков дизайнеру пришлось закрыть демократичную линейку Marc by Marc Jacobs и другие линии. Однако сегодня бизнес Джейкобса вновь крепко стоит на ногах, а сам Марк анонсировал запуск нового бренда – The Marc Jacobs. В ближайшее время одежда, обувь, аксессуары и украшения из дебютной коллекции появятся в продаже.

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