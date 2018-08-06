Новая линейка Tamaris PURE RELAX

Модели Tamaris PureRelax выполнены в стиле торгового знака Tamaris и подкупают своим особым удобством и добротностью. В основу этих качеств положен, в первую очередь, выбор материала. Верх обуви из недвоенной* кожи, состоящий из высококачественного материала Nappa**, дополняется подкладкой стретч, которая придает обуви максимально возможную мягкость и комфорт, и превосходно приспосабливается к индивидуальной форме стопы. Благодаря этой эластичности обувь оптимально подходит для широкой ступни и обладает возможностями RELAX FIT. Съемная стелька в обуви Tamaris PureRelax, помимо этого, освобождает место для индивидуальных супинаторов и, таким образом, отвечает запросам всех женщин. Целевая аудитория – это современные женщины от 35 лет.

Диапазон моделей Tamaris PureRelax простирается от трендовых сникеров и модной обуви на шнурках, включая сандалии, вплоть до балеток и слиперов. Ведущий цвет коллекции Tamaris PureRelax — сиреневый. Он выступает в качестве опознавательного знака продукции на упаковке и вкладной стельке.

Первая коллекция сезона весна-лето 2019 поступит в продажу в 19 вариантах. Летние цветовые темы моделей Tamaris PureRelax – это женственные пастельные тона, такие как нежно-розовый, сиреневый и серый, а также натуральные, природные оттенки (коричневый, желтый и зеленый) и универсальные цвета — черный и белый.

Уже есть первые, весьма позитивные отзывы постоянных партнеров и покупателей Tamaris, которые наряду с освоением новой целевой группы получают более высокую торговую прибыль благодаря эффективной калькуляции.

*Недвоенность кожи означает её первосортность, высококачественную поверхность, без природных повреждений и высокую износостойкость, качественный прокрас.

**Nappa / Наппа обозначает особым образом обработанную телячью кожу, с более или менее заметной текстурой различного качества. Главные особенности Наппа-кожи – однородная расцветка и многообразие. Ее главные плюсы – это пластичность, тонкость, мягкость. Несмотря на это, Наппа очень долговечна и прочна, что достигается именно способом ее обработки.

Натуральная Наппа - это кожа, обрабатываемая раствором с анилиновыми водорастворимыми красителями. Данный метод позволяет порам шкуры оставаться открытыми, минимально воздействуя на поверхность. Только шкуры, не имеющие рубцов от ран и укусов, отбираются для изготовления наппы. Кожа Наппа используется в производстве элитной обуви, более часто выполненной по индивидуальному заказу из шкур ягнят и козлят без природных повреждений.