Новая линия аксессуаров от Burberry

Британский дом моды представил первые модели из дебютной коллекции своей новой линии аксессуаров Doodle.

Марка Burberry представили новую линию аксессуаров Doodle. Коллекцию составили сумки из парусины, украшенной принтами, а также кошельки, кардхолдеры, бумажники, ремни, чехлы для смартфонов, брелоки, платки и кеды. Все модели имеют абстракную раскраску или надписи граффити. К релизу новой линии британский художник Дэнни Сангра разработал для некоторых моделей Doodle, который выйдут ограниченным тиражом, специальный принт.