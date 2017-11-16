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Артем Кузелев

Новая линия аксессуаров от Burberry

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  • 16 Ноября 201710:13
Сюжеты: BURBERRY, Сумки

Британский дом моды представил первые модели из дебютной коллекции своей новой линии аксессуаров Doodle.

Марка Burberry представили новую линию аксессуаров Doodle. Коллекцию составили сумки из парусины, украшенной принтами, а также кошельки, кардхолдеры, бумажники, ремни, чехлы для смартфонов, брелоки, платки и кеды. Все модели имеют абстракную раскраску или надписи граффити. К релизу новой линии британский художник Дэнни Сангра разработал для некоторых моделей Doodle, который выйдут ограниченным тиражом, специальный принт. 

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