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Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles) (64)
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Артем Кузелев

Новая линия мерча от Бейонсе

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  • 22 Апреля 201911:15
Сюжеты: Бейонсе Ноулс (Beyonce Knowles)

К выходу живого альбома и документального фильма Королева Би выпустила капсульную коллекцию одежды.

В среду Бейонсе представила публике документальный фильм Homecoming, посвященный выступлению на фестивале Coachella в прошлом году. Параллельно с картиной в свет вышел одноименный живой альбом певицы. В качестве промо обоих релизов Бейонсе выпустила коллекцию мерча, в которую вошли традиционные свитшоты, футболки и прочий трикотаж. Украшены модели кадрами с легендарного шоу.

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