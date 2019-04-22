Новая линия мерча от Бейонсе

К выходу живого альбома и документального фильма Королева Би выпустила капсульную коллекцию одежды.

В среду Бейонсе представила публике документальный фильм Homecoming, посвященный выступлению на фестивале Coachella в прошлом году. Параллельно с картиной в свет вышел одноименный живой альбом певицы. В качестве промо обоих релизов Бейонсе выпустила коллекцию мерча, в которую вошли традиционные свитшоты, футболки и прочий трикотаж. Украшены модели кадрами с легендарного шоу.