Новая линия ухода за лицом Vario от Faberlic

Молодость, красота и здоровье кожи является результатом чуткого к ней отношения. Характер возрастных изменений проявляется индивидуально. Сухость, упадок тонуса, появление морщин или тусклость – кожа в той или иной степени сталкивается с разными признаками возраста. Обычное средство не всегда эффективно борется с ними, а для сохранения молодости кожи требуется индивидуальное решение.

Линейка Faberlic Vario – это разнообразие натуральных компонентов в сочетании с их эффективностью. Принципиально новый подход в практике по уходу учитывает максимум сигналов возраста и потребностей кожи. Интуитивная система подбора дает более 20 гармоничных сочетаний, среди которых точно есть твой персональный рецепт красоты.

Faberlic Vario – это линейка-конструктор по уходу за кожей.

Конструктор позволяет подбирать средства и смешивать их, уделяя максимум внимания к индивидуальным особенностям кожи.

Состав линейки:

2 БАЗОВЫХ КРЕМА + 1 КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ + 4 ЭЛИКСИРА .

Дополняя друг друга, эти семь ключевых компонентов дают более 20 сочетаний, а значит решают более 20 проблем, связанных с кожей.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОТАЮТ ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ В СОЧЕТАНИИ ДРУГ С ДРУГОМ.

ОСНОВА – БАЗОВЫЕ КРЕМА:

ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА (LIGHT)

НАСЫЩЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ:

Многовекторное омоложение кожи вокруг глаз. Комплекс экстракта коры шелкового дерева и активной молекулы дарутозида из экстракта cигезбекии восточной укрепляет капиллярную сеть и уменьшает интенсивность темных кругов, подтягивает кожу верхнего века и уменьшает морщинки.

НАПОЛНЕНИЕ – ЭЛИКСИРА:

1. RADIANCE (СИЯНИЕ КОЖИ) Сыворотка содержит уникальный экстракт листьев вьетнамского дерева Дуку, витамин С и ниацинамид (витамин В3). Снижает производство меланина в коже, а также уменьшает выраженность пигментных пятен, которые появляются с возрастом и ухудшаются под воздействием солнечного света и загрязненного воздуха. Ниацинамид заметно улучшает внешний вид расширенных пор, выравнивает тон кожи.

2. AQUA LIFTING (ЛИФТИНГ И УВЛАЖНЕНИЕ) Комплекс увлажняющих полисахаридов, экстракт фиалки трехцветной и ниацинамид регулируют процесс гидратации эпидермиса, запускают синтез гиалуроновой кислоты. Ниацинамид восстанавливает, уменьшает выраженность мелких морщинок, улучшает текстуру кожи.

3. WRINKLE CARE (ПРОТИВ МОРЩИН) Благодаря уникальному кислородному комплексу и активному веществу «сверциамарин», выделенному из листьев горечавки индийской запускается механизм обновления эпидермиса. В результате корректируется выраженность вертикальных и мимических морщин.

4. ANTISTRESS (АНТИСТРЕСС) Комплекс масел, витамин F и экстракт корня цикория обыкновенного восстанавливает целостность внешнего защитного слоя кожи, запускает процессы регенерации, поддерживает работу иммунной системы кожи, увеличивает толщину кожи.