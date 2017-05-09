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Agent Provocateur (51)
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Артем Кузелев

Новая марка от соосновательницы Agent Provocateur

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  • 09 Мая 201710:15
Сюжеты: Agent Provocateur

Серена Рис, известная как одна из основательниц культовой марки роскошного и провокационного белья Agent Provocateur, объявила о запуске нового бренда.

Как сообщает Рис, новый бренд представит одежду в стиле унисекс, однако это далеко не единственный эксперимент создательницы. Бизнесвумен обещает, что марка Les Girls Les Boys будет производить мужскую и женскую одежду в уличном стиле, а также нижнее белье. Кроме того, новая линия будет ориентирована на современное отношение к смешению любви и дружбы, а также на микширование культур и мировоззрений. Рис подчеркнула, что этика нового бренда направлена против объективации и гендерых стереотипов.

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