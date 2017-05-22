Новая майская капсульная коллекция от KIABI "I WANT IT"

Майская капсульная коллекция создана из невесомых струящихся тканей светлых тонов, трендовых и удобных летних фасонов, которые подчеркивают хрупкость и женственность каждой девушки. В преддверии долгожданных солнечных дней мы советуем пополнить свой гардероб топом с тропическими принтами и модными в этом сезоне брюками-колютами светлых оттенков для долгих прогулок. Изящный комбинезон нежно-пудрового оттенка в сочетании с соломенной шляпкой и легкими эспадрильями подчеркнет вашу индивидуальность и игривый характер. Для более официальных активностей дополните классическими белыми шортами бархатный топ.