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Екатерина Жукова

Новая майская капсульная коллекция от KIABI "I WANT IT"

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  • 22 Мая 201723:57

Майская капсульная коллекция создана из невесомых струящихся тканей светлых тонов, трендовых и удобных летних фасонов, которые подчеркивают хрупкость и женственность каждой девушки. В преддверии долгожданных солнечных дней мы советуем пополнить свой гардероб топом с тропическими принтами и модными в этом сезоне брюками-колютами светлых оттенков для долгих прогулок. Изящный комбинезон нежно-пудрового оттенка в сочетании с соломенной шляпкой и легкими эспадрильями подчеркнет вашу индивидуальность и игривый характер. Для более официальных активностей дополните классическими белыми шортами бархатный топ.

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