Вход
ADV



Интересно
Loewe (49)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новая мини-сумка Loewe в виде слона помогает благотворительности

  • 168
  • 0
  • 06 Апреля 202111:01
Сюжеты: Loewe, Сумки

Испанский люксовый бренд Loewe объединился с проектом Knot On My Planet, поддерживающего зоозащитный фонд Elephant Crisis Fund.

Новая мини-сумка Elephant выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Аксессуар создан коллективом женщин-мастериц из кенийского фонда Samburu Trust. Сумка состоит из традиционной для племени масаи клетчатой сине-красной ткани и яркого плетеного ремешка с кисточками. В партнерстве с Knot On My Planet, некоммерческой организацией, занимающейся защитой слонов, Loewe передаст 100% выручки от продаж в фонд The Elephant Crisis Fund. ИНициатива призвана помочь положить конец кризису браконьерства слоновой кости более чем в 40 странах по всей Африке.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru