Новая мини-сумка Loewe в виде слона помогает благотворительности

Испанский люксовый бренд Loewe объединился с проектом Knot On My Planet, поддерживающего зоозащитный фонд Elephant Crisis Fund.

Новая мини-сумка Elephant выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Аксессуар создан коллективом женщин-мастериц из кенийского фонда Samburu Trust. Сумка состоит из традиционной для племени масаи клетчатой сине-красной ткани и яркого плетеного ремешка с кисточками. В партнерстве с Knot On My Planet, некоммерческой организацией, занимающейся защитой слонов, Loewe передаст 100% выручки от продаж в фонд The Elephant Crisis Fund. ИНициатива призвана помочь положить конец кризису браконьерства слоновой кости более чем в 40 странах по всей Африке.